Παγκόσμιος συναγερμός για τις τιμές της ενέργειας: Συνεδριάζει εκτάκτως η G7, σκέψεις για περαιτέρω άρση των κυρώσεων στη Ρωσία

Η εκτόξευση της τιμής στο πετρέλαιο έχει σημάνει συναγερμό στις ισχυρές δυνάμεις και γι΄ αυτό αποφασίστηκε να συνεδριάσουν εκτάκτως οι υπουργοί Οικονομικών της G7 για να δουν πως θα αντιμετωπίσουν και αυτή τη κρίση.

Η τιμή στο βαρέλι αγγίζει τα 120 δολάρια, τιμές που περίπου είχε κυμανθεί και στις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία, με ολέθριες συνέπειες για τα νοικοκυριά και στην Ευρώπη.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε επίσης σήμερα κατά περίπου 30%, μετά την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, στις 9:00 ώρα Ελλάδας, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο άνω του 23,63% στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.

Παραμένει ωστόσο ακόμη πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

H G7 συνεδριάζει εκτάκτως με σκέψεις για νέα άρση κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι υπουργοί των 7 ισχυρών κρατών θα συζητήσουν τρόπους και μέτρα για να μετριάσουν την ανησυχητική εξέλιξη και ένα από αυτά τα μέτρα είναι η άρση -μερικώς πιθανότατα- των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ηδη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα απαλλαγή 30 ημερών από τον δασμό και θα συζητήσει την εξετάζει περαιτέρω χαλάρωση των κυρώσεων.

Από τις χώρες που επωφελήθηκε από αυτή τη χαλάρωση, είναι η Ινδία που ξεκίνησε να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία η οποία ήδη βλέπει «σημαντική αύξηση ζήτησης».

«Μπορεί να άρουμε τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού εν πλω, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις και ουσιαστικά με την άρση των κυρώσεων αυτών, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δημιουργήσει προσφορά και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα», είπε ο Μπέσεντ στο Fox Business.

Η Ρωσία έχει υποστεί βαριές κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, όπως οι έλεγχοι εξαγωγών, η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ανώτατο όριο τιμής στο πετρέλαιο και άλλες οικονομικές πιέσεις που περιορίζουν την δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συνεδριάζει και το Eurogroup

Εκτός της G7 σήμερα θα συνεδριάσει εκτάκτως και το Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή φέρει έναν ακόμη γύρο ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη και υπό τον ορατό κίνδυνο να εκτοξευτούν κι άλλο οι τιμές (και ο πληθωρισμός) θα εξεταστούν μέτρα που θα περιορίσουν την ζημιά στις τιμές ενέργειας για τους επόμενους μήνες, ενώ θα εξεταστεί και η επάρκεια των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι να αποφευχθούν αποσπασματικές εθνικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και ειδικοί της ενεργειακής αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Βίντεο-ντοκουμέντο «δείχνει» τις ΗΠΑ πίσω από τον βομβαρδισμό του σχολείου με τους 175 νεκρούς

ΗΠΑ: Η φάρσα κατέληξε σε τραγωδία – Νεκρός 40χρονος καθηγητής, τον παρέσυρε μαθητής με το αυτοκίνητο (videos)

Σκωτία: Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης (video)



