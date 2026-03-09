Ιράν: Βίντεο-ντοκουμέντο «καρφώνει» τις ΗΠΑ για τον βομβαρδισμό του σχολείου με τους 175 νεκρούς

Τις ισχυρές ενδείξεις ότι το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν, με 175 νεκρούς εκ των οποίων τα 168 παιδιά, έγινε με αμερικανικό πύραυλο Tomahawk έρχεται να ενισχύσει βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Το υλικό, που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που πύραυλος πλήττει εγκαταστάσεις στη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία βρίσκεται δίπλα στο σχολείο Shajareh Tayyiba.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκλείσει κατηγορητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ισχυριζόμενος ότι το σχολείο επλήγη από ιρανικά πυρά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία σχετικά με την επίθεση.

Στο βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει τραβηχτεί από κοντινό εργοτάξιο, διακρίνεται ένα βλήμα που σύμφωνα με ειδικούς παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με πύραυλο cruise τύπου Tomahawk Land Attack Missile, ο οποίος χρησιμοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και εκτοξεύεται από πολεμικά πλοία ή υποβρύχια.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση του πυραύλου στο πλάνο, καταγράφεται ισχυρή έκρηξη μέσα στη βάση, ενώ στη συνέχεια η κάμερα στρέφεται προς την κατεύθυνση του σχολείου, όπου φαίνεται να υψώνεται πυκνός καπνός.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Sam Lair από το James Martin Center for Nonproliferation Studies, τα χαρακτηριστικά του όπλου που φαίνεται στο βίντεο είναι συμβατά με πύραυλο τύπου Tomahawk.

Όπως εξήγησε, το σχήμα του βλήματος, με τα σταυρωτά πτερύγια στο κέντρο και το σύστημα σταθεροποίησης στην ουρά, ταιριάζει με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο πυραύλου cruise. Επιπλέον, η απόσταση από το σημείο καταγραφής μέχρι το πιθανό σημείο πρόσκρουσης, περίπου 250 μέτρα, υποδηλώνει ότι πρόκειται για μεγάλο βλήμα, γεγονός που αποκλείει μικρότερα όπλα του αμερικανικού οπλοστασίου.

Άλλοι ειδικοί σε εξοπλισμούς που μίλησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης συμφώνησαν ότι τέτοιου τύπου πύραυλοι χρησιμοποιούνται συχνά στα πρώτα στάδια στρατιωτικών επιχειρήσεων, πριν επιτευχθεί πλήρης αεροπορική υπεροχή.

Ανάλυση εικόνων και βίντεο δείχνει ότι ο πύραυλος φαίνεται να χτυπά κτίριο μέσα ή ακριβώς δίπλα σε ιατρική εγκατάσταση που λειτουργούσε στη βάση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ωστόσο, δεν είναι απολύτως σαφές ποιο κτίριο επλήγη, ενώ το βίντεο δεν δείχνει τη στιγμή που χτυπήθηκε το σχολείο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το πλήγμα στο σχολείο πιθανόν να σημειώθηκε στο ίδιο κύμα επιθέσεων, με πολλούς πυραύλους cruise να εκτοξεύονται ταυτόχρονα προς στόχους στην περιοχή.

Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

Παράλληλα, δημοσιογραφικοί οργανισμοί επιχειρούν να εντοπίσουν φωτογραφίες από τα υπολείμματα του πυραύλου που έπληξε την περιοχή, καθώς τέτοιου είδους αποδείξεις θεωρούνται κρίσιμες για την τελική επιβεβαίωση της προέλευσης του πλήγματος.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Η φάρσα κατέληξε σε τραγωδία – Νεκρός 40χρονος καθηγητής, τον παρέσυρε μαθητής με το αυτοκίνητο (videos)

ΗΠΑ: Η φάρσα κατέληξε σε τραγωδία – Νεκρός 40χρονος καθηγητής, τον παρέσυρε μαθητής με το αυτοκίνητο (videos)

Σκωτία: Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης (video)