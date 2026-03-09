Σκωτία: Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης (video)

Μια τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε ένα κτίριο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης στην Σκωτία την Κυριακή, προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων στην Union Street το απόγευμα της Κυριακής, με το βικτοριανό κτίριο να καταρρέει λίγες ώρες αργότερα καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν. Όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο Κεντρικό Σταθμό της Γλασκώβης, τον πιο πολυσύχναστο σταθμό της Σκωτίας, αναμένεται να ακυρωθούν τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Our Central Station in Glasgow is being destroyed by this ravaging fire.

Η Πυροσβεστική της Σκωτίας προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι πάνω από 60 πυροσβέστες συνέχιζαν να επιχειρούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, περισσότερες από 13 ώρες μετά την πρώτη ειδοποίηση.

Water has been pumped from the River Clyde to douse the flames, but the fire has taken hold of the Victorian buildings.



Follow along live: https://t.co/zMUAcQvDV9 pic.twitter.com/cUgoK8Uqsd — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) March 8, 2026

Μετά από μια συνάντηση τα μεσάνυχτα, η Network Rail δήλωσε: «Όπως έχουν τα πράγματα, δεν έχουμε εντοπίσει σημαντικές ζημιές στο σταθμό. Θα το αξιολογήσουμε πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας».

🚨 UPDATE: Glasgow Central to remain closed after huge city centre fire



More than 60 firefighters are continuing to battle a major blaze on Union Street in Glasgow city centre, after the fire broke out at around 3.46pm on Sunday.

The fire tore through a four-storey commercial…



The fire tore through a four-storey commercial… pic.twitter.com/3yWC4UEU4N — Stef Spode (@StefSpodeUK) March 8, 2026

Η πρώτη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική έφτασε χθες περίπου στις 15:45 τοπική ώρα, αλλά η πυρκαγιά επιδεινώθηκε το βράδυ. Αρχικά είχε παρατηρηθεί καπνός να βγαίνει από το κτίριο δίπλα στην είσοδο του σταθμού, αλλά μέσα σε λίγες ώρες, οι φλόγες ήταν ορατές, με αυτόπτες μάρτυρες να τις περιγράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «καταστροφικές».

🚨🎥 MOMENT GLASGOW CENTRAL STATION COLLAPSES – CAUGHT ON CAMERA



Awful to see



Praise to the firefighters for the brave work they do

Την ίδια στιγμή, το BBC Scotland που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε ότι είδε τον θόλο στη γωνία του κτιρίου να καταρρέει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ενώ ένα καφέ που βρίσκεται στο κτίριο, έγινε γνωστό ότι καταστράφηκε ολοσχερώς επίσης. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου Willow που βρίσκεται στο κτίριο, γνωστοποίησε επίσης ότι η επιχείρησή της καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά. Το ξενοδοχείο Voco Grand Central Hotel που βρίσκεται εντός του σταθμού εκκενώθηκε και όλοι μεταφέρθηκαν σε άλλο ξενοδοχείο της πόλης.

