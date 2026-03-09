Ιεροσόλυμα: Σειρήνες ήχησαν πάνω από τον σφραγισμένο Πανάγιο Τάφο

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ (πρώην Τwitter) ακούγονται σειρήνες από την ισραηλινή αντιαεροπορική υπηρεσία να ηχούν στον ουρανό της Ιερουσαλήμ, την ώρα που κάποιος ιερέας ή εργαζόμενος στο Πατριαρχείο καταγράφει το ηχητικό ντοκουμέντο της ιρανικής επίθεσης στην περιοχή.

🚨🇮🇱🇮🇷 Sirens wailing over the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



The holiest site in Christianity. The place where pilgrims have prayed for two thousand years.



Iranian missiles in the airspace above it todaypic.twitter.com/LMrtLRCijG https://t.co/79hKZOy926 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο ναός είναι άδειος από τους πιστούς με τις πόρτες να είναι σφραγισμένες την ώρα τη επίθεσης.

Διαβάστε επίσης

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ανακοινώθηκε ως νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

Ιράν: Νεκρός έβδομος Αμερικανός στρατιώτης, ο Τραμπ θέλει να στείλει ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσει εμπλουτισμένο ουράνιο