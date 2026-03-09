Ιεροσόλυμα: Σειρήνες ήχησαν πάνω από τον σφραγισμένο Πανάγιο Τάφο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ (πρώην Τwitter) ακούγονται σειρήνες από την ισραηλινή αντιαεροπορική υπηρεσία να ηχούν στον ουρανό της Ιερουσαλήμ, την ώρα που κάποιος ιερέας ή εργαζόμενος στο Πατριαρχείο καταγράφει το ηχητικό ντοκουμέντο της ιρανικής επίθεσης στην περιοχή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ο ναός είναι άδειος από τους πιστούς με τις πόρτες να είναι σφραγισμένες την ώρα τη επίθεσης.
