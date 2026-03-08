search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 18:04
08.03.2026 17:49

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

08.03.2026 17:49
Καθώς οι Ιρανοί πλησιάζουν στην ανάδειξη του επόμενου ανώτατου ηγέτη τους, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα κρατήσει για πολύ» αν οι Ιρανοί δεν λάβουν πρώτα την έγκρισή του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ABC News. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα διαρκέσει πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα».

«Δεν θέλω να χρειαστεί να κάνουμε ξανά το ίδιο σε 5 χρόνια ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

«Δεν θέλω να χρειαστεί να κάνουμε ξανά το ίδιο σε 5 χρόνια ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Eπικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου: «Απερισκεψία η επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου»

Μήνυμα Αραγτσί σε Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για χερσαία εισβολή» – «Αποκλειστική υπόθεση του ιρανικού λαού η εκλογή νέου ηγέτη»

