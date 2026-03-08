Eπικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου: «Απερισκεψία η επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου»

Ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου κατηγόρησε το Ιράν για απερισκεψία για την επίθεση σε κράτη μέλη του οργανισμού και κάλεσε την Τεχεράνη να τερματίσει αυτό που χαρακτήρισε «τεράστιο στρατηγικό λάθος».

Μιλώντας σε άλλους Άραβες υπουργούς Εξωτερικών κατά την έκτατη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου την Κυριακή (8/3) ο Άχμετ Αμπούλ Γέιτ δήλωσε ότι οι επιθέσεις «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα πρόσχημα ή δικαιολογία» και ανταπέδωσε τις ειρηνευτικές προσπάθειες των χωρών του Κόλπου με «ύπουλες ρουκέτες και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Ο πρόεδρος του Ιράν ζήτησε συγγνώμη το Σάββατο (7/3) από τα γειτονικά κράτη για τις επιθέσεις του σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε αυτές τις χώρες, σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει την οργή σε ολόκληρο τον Κόλπο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να αντιδρά σε επιθέσεις όταν προέρχονται από χώρες της περιοχής.

