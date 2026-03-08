ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, με ανάρτησή του στο Χ καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση με drones που στόχευσε την Κύπρο, έπειτα από σχετική ενημέρωση του Κυπρίου ομολόγου του Κωνσταντίνου Κόμπου.

«Εκφράζουμε την έντονη καταδίκη μας για αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «οι πράξεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τον Λίβανο, το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του».

O Γιούσεφ Ράγκι τόνισε, ακόμη, πως απορρίπτει κάθε προσπάθεια μετατροπής του Λιβάνου σε βάση για «εξωτερικές ατζέντες».

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις πρέπει να ιδωθούν υπό αυτό το πρίσμα, ως ενέργειες αντίθετες με τις κυρίαρχες αποφάσεις της λιβανέζικης πολιτείας.

Κλείνοντας, εξέφρασε λύπη για το περιστατικό και επανέλαβε την «πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις απόρριψη» τέτοιων ενεργειών από τον Λίβανο.

Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία

Το καμικάζι drone που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο την προηγούμενη Κυριακή ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Sunday Times.

Όπως σημειώνεται περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στη Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Ο Αντρέι Κέλιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χθες δήλωσε ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Με τη σειρά του ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων τόνισε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν.

«Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να επισημάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου ξεκίνησε από το Λίβανο από μια «μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν», όπως είπε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χεζμπολάχ προσθέτουν οι βρετανοί αναλυτές.

