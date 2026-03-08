Νορβηγία: «Η έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ ενδέχεται να ήταν επίθεση»

Μία έκρηξη που έγινε σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο μπορεί να συνδέεται με μία κατάσταση ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νορβηγίας.

Είναι φυσικό να το δούμε αυτό στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης ασφάλειας που θα μπορούσε να είναι μία επίθεση σκόπιμης στοχοποίησης της πρεσβείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φροντ Λάρσεν στη διάρκεια μιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

