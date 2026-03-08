ΗΠΑ – Μπράιαν ΜακΓκίνις: Απελευθερώθηκε ο βετεράνος που διαμαρτυρήθηκε στη Γερουσία και του έσπασαν το χέρι – «Κανείς δεν θέλει να πεθάνει για το Ισραήλ» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Ελευθερώστε την Παλαιστίνη»! Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του βετεράνου πεζοναύτη Μπράιαν ΜακΓκίνις μετά την απελευθέρωσή του.
Ο λοχίας Μπράιαν ΜακΓκίνις συνελήφθη γιατί εξέφρασε την αντίθεσή του στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν στο Κογκρέσο φωνάζοντας δυνατά: «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ»!
Αστυνομικοί ετρεξαν να τον απομακρύναν και στην προσπάθεια αυτή «συνέβαλε» και ο γερουσιαστής Σίχι ο οποίος του έσπασε το χέρι. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Μπράιαν ΜακΓκίνις να στείλει το μήνυμά του παντού: «Οι ηγέτες μας συνεργάζονται με το Ισραήλ και οδηγούν την Αμερική σε απρόκλητους πολέμους». «Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό.» «Ελεύθερη Παλαιστίνη». «Η Παλαιστίνη είναι η δύναμή μας».
Διαβάστε επίσης:
Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης – «Κλείδωσε» ο διάδοχος του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις
Τα γυρίζει ο Πεζεσκιάν για τη συγγνώμη στις γειτονικές χώρες: Τα σχόλια μου «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό» λέει τώρα
Επίθεση στο Ιράν: Σκάνδαλο στις ΗΠΑ με στοιχήματα για τον Χαμενεΐ – Πάγωσαν τα «κέρδη», ένσταση για «επικίνδυνα κίνητρα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.