search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 14:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 13:09

ΗΠΑ – Μπράιαν ΜακΓκίνις: Απελευθερώθηκε ο βετεράνος που διαμαρτυρήθηκε στη Γερουσία και του έσπασαν το χέρι – «Κανείς δεν θέλει να πεθάνει για το Ισραήλ» (Video)

08.03.2026 13:09
veteranos gerousia (1)

«Ελευθερώστε την Παλαιστίνη»! Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του βετεράνου πεζοναύτη Μπράιαν ΜακΓκίνις μετά την απελευθέρωσή του.

Ο λοχίας Μπράιαν ΜακΓκίνις συνελήφθη γιατί εξέφρασε την αντίθεσή του στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν στο Κογκρέσο φωνάζοντας δυνατά: «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ»!

Αστυνομικοί ετρεξαν να τον απομακρύναν και στην προσπάθεια αυτή «συνέβαλε» και ο γερουσιαστής Σίχι ο οποίος του έσπασε το χέρι. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Μπράιαν ΜακΓκίνις να στείλει το μήνυμά του παντού: «Οι ηγέτες μας συνεργάζονται με το Ισραήλ και οδηγούν την Αμερική σε απρόκλητους πολέμους». «Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό.» «Ελεύθερη Παλαιστίνη». «Η Παλαιστίνη είναι η δύναμή μας».

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης – «Κλείδωσε» ο διάδοχος του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

Τα γυρίζει ο Πεζεσκιάν για τη συγγνώμη στις γειτονικές χώρες: Τα σχόλια μου «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό» λέει τώρα

Επίθεση στο Ιράν: Σκάνδαλο στις ΗΠΑ με στοιχήματα για τον Χαμενεΐ – Πάγωσαν τα «κέρδη», ένσταση για «επικίνδυνα κίνητρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν

nintendo (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Η Nintendo μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

russel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Στον Ράσελ η πρώτη νίκη της χρονιάς στην Αυστραλία – Έκανε το «1-2» η Mercedes (Video)

tempi_trisagio_9
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Μάρθα Καραλή για την κόρη της Αναστασία: «Σήμερα το κορίτσι μου θα γινότανε 23» – «Υπεύθυνος ο Κώστας Καραμανλής που δεν πρόλαβε ούτε τα 20 της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης - «Κλείδωσε» ο διάδοχος του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 14:08
elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν

nintendo (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Η Nintendo μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

1 / 3