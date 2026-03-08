ΗΠΑ – Μπράιαν ΜακΓκίνις: Απελευθερώθηκε ο βετεράνος που διαμαρτυρήθηκε στη Γερουσία και του έσπασαν το χέρι – «Κανείς δεν θέλει να πεθάνει για το Ισραήλ» (Video)

«Ελευθερώστε την Παλαιστίνη»! Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του βετεράνου πεζοναύτη Μπράιαν ΜακΓκίνις μετά την απελευθέρωσή του.

Ο λοχίας Μπράιαν ΜακΓκίνις συνελήφθη γιατί εξέφρασε την αντίθεσή του στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν στο Κογκρέσο φωνάζοντας δυνατά: «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ»!

Αστυνομικοί ετρεξαν να τον απομακρύναν και στην προσπάθεια αυτή «συνέβαλε» και ο γερουσιαστής Σίχι ο οποίος του έσπασε το χέρι. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Μπράιαν ΜακΓκίνις να στείλει το μήνυμά του παντού: «Οι ηγέτες μας συνεργάζονται με το Ισραήλ και οδηγούν την Αμερική σε απρόκλητους πολέμους». «Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό.» «Ελεύθερη Παλαιστίνη». «Η Παλαιστίνη είναι η δύναμή μας».

