Πεζεσκιάν σε Τραμπ: Η απαίτηση για άνευ όρων παράδοση είναι ένα «όνειρο που θα πρέπει να πάρετε στον τάφο σας» – Η συγγνώμη στις γειτονικές χώρες και η διαβεβαίωση

Η απαίτηση των ΗΠΑ για άνευ όρων παράδοση είναι ένα «όνειρο που θα πρέπει να πάρουν στον τάφο τους», διαμήνυσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε ηχογραφημένη ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Οι εχθροί (Ισραήλ και ΗΠΑ) μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Iranian President Masoud Pezeshkian says the country’s Temporary Leadership Council has approved a halt to attacks on neighboring states, unless those countries launch attacks against Iran first.



Is Tehran now trying to contain the situation before it spirals out of control? https://t.co/piRSuEVHZ4 pic.twitter.com/HTU2SJgLeH — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι το τέλος» και δεν πρόκειται να υπάρξει παράδοση, καλώντας τους ιρανούς να αφήσουν στην άκρη τις εσωτερικές διαφωνίες και να ενωθούν για την υπεράσπιση της χώρας.

Η συγγνώμη στις γειτονικές χώρες

Ο ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, για τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Είπε πως το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο του Ιράν αποφάσισε ότι οι γειτονικές χώρες δεν θα δέχονται πλέον επιθέσεις, εκτός εάν κάποια επίθεση κατά της Τεχεράνης προέρχεται από αυτές.

Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου.

Το μήνυμα στον Τραμπ

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν», εκτός από «άνευ όρων παράδοση», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χθες Παρασκευή.

Πρόσθεσε ότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη θα επιλεγεί μια «μεγάλη και αποδεκτή ηγεσία» και ότι οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, θα εργαστούν για να επαναφέρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής.

«Το Ιράν θα έχει ένα σπουδαιο μέλλον» είπε, ενώ ανέφερε ότι στόχος είναι «να πάμε εκεί και να καθαρίσουμε τα πάντα».

