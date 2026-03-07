ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εγκρίνει την πώληση 12.000 βομβών στο Ισραήλ, αξίας 151 εκατομμυρίων δολαρίων

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τραμπ: Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή «έξυπνων» όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 06/3, ότι ολοκλήρωσε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, οι οποίες συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή ορισμένων κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, οι εταιρείες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή τους.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί εκ νέου με τους προέδρους-διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών αυτών σε δύο μήνες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harrish Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon.

Παρουσία Τραμπ η τελετή επαναπατρισμού των σορών των πεσόντων στη Μέση Ανατολή στρατιωτών

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ο αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί το Σάββατο στην τελετή της επιστροφής των σορών των έξι πρώτων αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν, διευκρίνισε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι έξι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν έφεδροι που είχαν σταλεί στο Κουβέιτ, και υπάγονταν στην 103η διοίκηση υποστήριξης με έδρα το Ντε Μόιν της Αϊόβα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.



Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Καταστράφηκε ολοσχερώς 5όροφη πολυκατοικία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εφιαλτική η νύχτα στην Τεχεράνη, σκληρές μάχες ισραηλινών με Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ

Ιράν: Χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμιο στο Ιράκ, απειλές προς Ευρώπη αν εμπλακεί – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις





