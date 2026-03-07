search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 08:04

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Καταστράφηκε ολοσχερώς 5όροφη πολυκατοικία

07.03.2026 08:04
ukraine_troops_3012_1920-1080_new

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

«Λόγω της εχθρικής επίθεσης, τμήμα μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Κίιβσκι του Χαρκόβου καταστράφηκε ολοσχερώς. Παρακείμενη κατοικία υπέστη επίσης ζημιές», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τέρεχοφ, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Σινεχούμποφ, από την πλευρά του, έκανε λόγο για 10 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια ηλικίας 6 και 11 ετών και μια κοπέλα 17 ετών.

Στην πόλη Τσουχούιβ, της ίδιας περιφέρειας, η δήμαρχος Γκαλίνα Μινάεβα ενημέρωσε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας «επίθεσης drone» σε σπίτι σε κεντρική συνοικία της πόλης.

Εξαιτίας των ρωσικών επιδρομών, ενεργοποιήθηκε τη νύχτα συναγερμός για επικείμενη αεροπορική επίθεση σε όλη την Ουκρανία.

Η Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας δήλωσε μέσω Χ ότι επιστράτευσε στρατιωτικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της σε περιοχές στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως συνηθίζει να κάνει στην περίπτωση ρωσικών πληγμάτων μεγάλης κλίμακας.

Στη Ζαπορίζια (νότια), ένα βρέφος τραυματίστηκε εξαιτίας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής, όπως έγινε γνωστό από τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εφιαλτική η νύχτα στην Τεχεράνη, σκληρές μάχες ισραηλινών με Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ

Ιράν: Χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμιο στο Ιράκ, απειλές προς Ευρώπη αν εμπλακεί – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

Η Ουάσινγκτον εξετάζει την άρση των κυρώσεων σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

tourismos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός και Πόλεμος: Το Οικονομικό Ντόμινο στη Μεσόγειο και η Ανθεκτικότητα του Ελληνικού Μοντέλου»

metaxas kke magnisia- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

«Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός! ΕΞΩ η Ελλάδα από τον πόλεμο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

metrita xrysos ouggaria
ΚΟΣΜΟΣ

«Τζακ-ποτ» πέτυχε η Ουγγαρία: Βρήκε εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και χρυσό σε ουκρανική πομπή με τεθωρακισμένα οχήματα

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:35
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

1 / 3