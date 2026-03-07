Η Ουάσινγκτον εξετάζει την άρση των κυρώσεων σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε χθες, Παρασκευή 6/3, ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο, μία ημέρα αφότου η Ουάσιγκτον εξέδωσε απαλλαγή 30 ημερών που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο εν πλω προς την Ινδία.

«Μπορεί να άρουμε τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Kudlow» του Fox Business.

«Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού εν πλω, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, και ουσιαστικά με την άρση των κυρώσεων αυτών, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δημιουργήσει προσφορά και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα», συμπλήρωσε.

