30.04.2026 14:42

Και ο Μαρινάκης κατά της 4ήμερης εργασίας: Επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη πρόταση

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία.

«Η πρόταση αυτή νομίζω ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη. Και η πρόταση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα, αν υλοποιηθεί, σε τρεις συνέπειες. Το πρώτο είναι “λουκέτα” των επιχειρήσεων, το δεύτερο είναι ανεργία και το τρίτο είναι, αν μπορέσουν να απορροφήσουν τα δύο πρώτα και να μην κλείσουν ή να μην απολύσουν, περαιτέρω ακρίβεια για τους πολίτες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing.

Mάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «σε μια χώρα που το 95% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι εννέα εργαζόμενους, δηλαδή είναι μικρές επιχειρήσεις, ούτε καν μικρομεσαίες, τους δημιουργεί με την πρότασή του το μεγαλύτερο δυνατό πρόβλημα», σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές ζητούν κυρίως εργαζόμενους και μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι «ο κ. Ανδρουλάκης για να γίνει ευχάριστος, για να πει κάτι, να βάλει κάτι στην ατζέντα, έκανε μια πρόταση η οποία “τινάζει στον αέρα” στην πραγματικότητα, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που το είπε, το σύνολο των επιχειρήσεων».

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Γνώμη μας…

