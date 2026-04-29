Κρατάει η γαλάζια «φαγούρα»: «Δεν πάμε ενωμένοι στις εκλογές», λέει ο Χρυσομάλλης 

Οι δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου για το πελατειακό κράτος ανακίνησαν τη «φαγούρα» στη Νέα Δημοκρατία για τα επιτελικά στελέχη του Μαξίμου.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και στενός πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά μίλησε ανοιχτά για ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς αν η γαλάζια παράταξη θα πάει ενωμένη στις εκλογές, απάντησε «κανένας δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό, από την στιγμή, που υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις καταρχήν από τους δύο πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς αλλά και από πολλά στελέχη. Αυτά είναι προβλήματα που οφείλουμε να τα δούμε», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα στους πέντε «αντάρτες», τονίζοντας πως προφανώς και θέλει πιο ενεργή συμμετοχή των βουλευτών στη διαμόρφωση πολιτικών, αλλά άλλο η κυβέρνηση άλλο η Βουλή.

«Πράσινο φως» Μητσοτάκη για τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο – Η αναφορά στο Υπουργικό

Επιμένει ο Μπαραλιάκος να «καρφώνει» Σκέρτσο: «Το επιτελικό κράτος έχει ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Επεισόδιο με τον Χουρδάκη, θέλησε να σπάσει το μπλόκο για τον Εμίρη του Κατάρ