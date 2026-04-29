ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 21:20
29.04.2026 20:06

Κρατάει η γαλάζια «φαγούρα»: «Δεν πάμε ενωμένοι στις εκλογές», λέει ο Χρυσομάλλης 

Οι δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου για το πελατειακό κράτος ανακίνησαν τη «φαγούρα» στη Νέα Δημοκρατία για τα επιτελικά στελέχη του Μαξίμου. 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και στενός πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά μίλησε ανοιχτά για ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς αν η γαλάζια παράταξη θα πάει ενωμένη στις εκλογές, απάντησε «κανένας δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό, από την στιγμή, που υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις καταρχήν από τους δύο πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς αλλά και από πολλά στελέχη. Αυτά είναι προβλήματα που οφείλουμε να τα δούμε», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα στους πέντε «αντάρτες», τονίζοντας πως προφανώς και θέλει πιο ενεργή συμμετοχή των βουλευτών στη διαμόρφωση πολιτικών, αλλά άλλο η κυβέρνηση άλλο η Βουλή.

«Ανεβαίνει» ο Τσίπρας λέει η Metron Analysis, παραμένει δημοφιλής η Καρυστιανού

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στο «αντίο» του Τζερόμ Πάουελ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δηλώσεις Ντάισελμπλουμ: «Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου;»

Παυλόπουλος για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης 

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

