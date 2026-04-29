Επιμένει ο Μπαραλιάκος να «καρφώνει» Σκέρτσο: «Το επιτελικό κράτος έχει ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Επανέρχεται στις αιχμές του κατά του Άκη Σκέρτσου για το επιτελικό κράτος ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Φώντας Μπαραλιάκος, εις εκ των πέντε υπογραφόντων την επιστολή που ασκούσε κριτική στο επιτελικό κράτος και τους χειρισμούς του Μαξίμου.

Ο Φώντας Μπαραλιάκος, μιλώντας στα Παραπολιτικά, τόνισε την ανάγκη οι βουλευτές να έχουν «μεγαλύτερο ρόλο» στα «κέντρα λήψης αποφάσεων», προσθέτοντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ το επιτελικό κράτος έχει ευθύνη.

Μάλιστα, ο γαλάζιος βουλευτής δεν άφησε εκτός κριτικής τον Άκη Σκέρτσο, λέγοντας ότι «όσοι επιλέγονται από τον πρωθυπουργό, πρέπει να είναι πιο κοντά σε εμάς», εννοώντας τους βουλευτές που μεταφέρουν αιτήματα.

«Γενικότερα καλό είναι να λείπει η αφ’ υψηλού κριτική. Είμαστε όλοι μέσα στη μάχη της καθημερινότητας, δεν διεκδικούμε όλοι σταυρό, αλλά είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα. Μέσα σε μια οικογένεια, μπορούμε να εκφράζουμε την κριτική μας, όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας και αυτό ισχύει και για όσους επιλέγονται από τον πρωθυπουργό, που πρέπει να είναι κοντά σε μας, που είμαστε βουλευτές της Περιφέρειας, έχουμε μια “περπατησιά” στην τοπική κοινωνία, έχουμε την κριτική που μπορεί να φτάσει σε όσους σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για τη χώρα μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Σκέρτσος μιλώντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο υπερασπίστηκε το μοντέλο του επιτελικού κράτους, ενώ και ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι τον στηρίζει.

