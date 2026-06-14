Ασύλληπτη τραγωδία στη Βραζιλία: Νεκρή 21χρονη – Την έριξαν για bungee jumping χωρίς να δέσουν το σχοινί (Σκληρό Video)

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Τραγική κατάληξη είχε για μια 21χρονη γυναίκα στη Βραζιλία η επιθυμία της να κάνει bungee jumping, καθώς η νεαρή βρήκε έχασε τη ζωή της ύστερα από σοβαρό λάθος στον εξοπλισμό ασφαλείας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε γέφυρα ύψους περίπου 40 μέτρων, όπου η νεαρή συμμετείχε σε οργανωμένη δραστηριότητα ελεύθερης πτώσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις βραζιλιάνικες αρχές, η 21χρονη έπεσε στο κενό χωρίς να είναι δεμένη με το βασικό σχοινί ασφαλείας, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.
Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού αμέσως μετά την πτώση, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το άλμα, με το βασικό σενάριο να αφορά ανθρώπινο λάθος κατά τη διαδικασία προετοιμασίας. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος ήταν υπεύθυνος για τον τελικό έλεγχο του εξοπλισμού.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στις εταιρείες που διοργανώνουν δραστηριότητες ακραίων σπορ.
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