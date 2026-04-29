Συναγερμός στην Εύβοια: Εντοπίστηκαν τρεις στρατιωτικές ρουκέτες – Θα μεταφερθούν στο Μενίδι για ελεγχόμενη έκρηξη

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 8 το βράδυ της Τετάρτης, 29/4, στο Πήλι Ευβοίας, όπου εντοπίστηκαν τρεις στρατιωτικές ρουκέτες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρει το evima.gr, στο σημείο επιχειρεί, παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού (ΤΕΝΞ), που έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των επικίνδυνων ευρημάτων.

Την ίδια ώρα η περιοχή ερευνάται διεξοδικά, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων εκρηκτικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη, με στόχο την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών και να μην προσεγγίζουν το σημείο.

Διαβάστε επίσης:

