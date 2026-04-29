ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 21:19
Αλόννησος: Εργατικό ατύχημα σε πλοίο – Ναύτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων, μεταφέρεται με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο

Photo: taxydromos.gr

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) σε πλοίο στην Αλόννησο, όταν ένας 40χρονος ναύτης έπεσε από ύψος έξι μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr,  αναμένεται να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή του ναύτη στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου ή της Λάρισας, από όπου θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναύτης φέρεται να τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και να υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη την ώρα που επιβάτες περίμεναν να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης και να επιβιβαστούν στο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη παρουσιάστηκε, όταν κόπηκε το συρματόσχοινο του καταπέλτη, ενώ το Super Star II είχε αποπλεύσει από τη Σκόπελο με προορισμό την Αλόννησο. Το οχηματαγωγό παρεέμεινε στο λιμάνι της Αλοννήσου καθώς δεν μπορούσε να επιτραπεί είσοδος – έξοδος οχημάτων.

Το πλοίο παρέμενε στο λιμάνι με τις εργασίες να συνεχίζονται από τη μία το μεσημέρι και για αρκετές ώρες. Το οχηματαγωγό απέπλευσε τελικά από το λιμάνι της Αλοννήσου στις 18:15.

