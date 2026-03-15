Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε Αιγύπτιος ναύτης στο λιμάνι

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 56χρονος ναύτης τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Νοσοκομείο.

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για τον τραυματισμό ενός 56χρονου από την Αίγυπτο, ο οποίος είναι ναύτης ενός φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου, σημαίας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο 56χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε στο αμπάρι του πλοίου. Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας είχε κάταγμα στο δάκτυλο του αριστερού χεριού.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

