Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε Αιγύπτιος ναύτης στο λιμάνι

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 56χρονος ναύτης τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Νοσοκομείο.
Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για τον τραυματισμό ενός 56χρονου από την Αίγυπτο, ο οποίος είναι ναύτης ενός φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου, σημαίας Κύπρου.
Συγκεκριμένα, ο 56χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε στο αμπάρι του πλοίου. Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας είχε κάταγμα στο δάκτυλο του αριστερού χεριού.
Στη συνέχεια, διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
