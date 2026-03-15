Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρός 78χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό που έκανε όπισθεν

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία, όταν ένας οδηγός φορτηγού παρέσυρε και σκότωσε έναν 78χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, Ι.Χ., με φορτηγό όχημα που οδηγούσε 66χρονος, κινούμενο με όπισθεν, να παρασέρνει τον ηλικιωμένο άνδρα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 78χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε αρχικά από τον ίδιο τον οδηγό στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 66χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

Νέα Μάκρη: Σύλληψη 4 Τούρκων που πυροβόλησαν ομοεθνείς τους

Ηρακλειά: Τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της ζωής της μοναδικής δασκάλας ειδικής αγωγής στο νησί

Χαλάει ο καιρός από Τρίτη και για 4 ημέρες – Έρχονται βροχές, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας (Video)