Χαλάει ο καιρός από Τρίτη και για 4 ημέρες – Έρχονται βροχές, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας (Video)

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από την προσεχή Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή, με έντονα καιρικά φαινόμενα σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οι βροχές, οι ισχυροί βοριάδες, αλλά και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού που μέχρι και σήμερα παραμένει ανοιξιάτικος.

Στην ανάρτηση που προχώρησε το πρωί της Κυριακής (15/03) ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με… pic.twitter.com/biFxFXI7wp — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 15, 2026

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς τα φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας.

Σε ότι αφορά την θερμοκρασία σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση.

Ανέφερε δε ότι οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι άνεμοι, όπως τονίζεται θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

