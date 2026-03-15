search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 14:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Χαλάει ο καιρός από Τρίτη και για 4 ημέρες – Έρχονται βροχές, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας (Video)

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από την προσεχή Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή, με έντονα καιρικά φαινόμενα σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οι βροχές, οι ισχυροί βοριάδες, αλλά και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού που μέχρι και σήμερα παραμένει ανοιξιάτικος.

Στην ανάρτηση που προχώρησε το πρωί της Κυριακής (15/03) ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς τα φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας.

Σε ότι αφορά την θερμοκρασία σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση.

Ανέφερε δε ότι οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι άνεμοι, όπως τονίζεται θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Διαβάστε επίσης:

Χρυσοχοΐδης για 20χρονο: «Φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο στο έγκλημα στην Καλαμαριά»

Θεσσαλονίκη: 22χρονος «έσπασε» το κοντέρ – Έτρεχε με 179χλμ/ώρα

Ηράκλειο: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό βρέφους 4 μηνών – Παθολογικά φέρονται να ήταν τα αίτια θανάτου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλη ένταση στη Γλυφάδα: Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ μετά από φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου (Videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 19χρονος φίλος του θύματος (Video)

MEDIA

Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου Αντώνη Κούρτη

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρός 78χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό που έκανε όπισθεν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Εκλογή συνέδρων στη σκιά των γκάλοπ και της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου – Οι εκτιμήσεις για τους συσχετισμούς  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΥΓΕΙΑ

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή - Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3