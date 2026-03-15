Θεσσαλονίκη: 22χρονος «έσπασε» το κοντέρ Έτρεχε με 179χλμ/ώρα

Στη σύλληψη ενός 22χρονου οδηγού που «έσπασε» το κοντέρ προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κεντρικό δρόμο των Μουδανιών.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό οδηγό που έτρεχε με το ΙΧ του με ταχύτητα 179 χιλιόμετρα, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, με όριο ταχύτητας τα 90χλμ/ώρα.

Συνελήφθη και 47χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν επίσης σήμερα νωρίς το πρωί έναν 47χρονο άνδρα ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί το δίκυκλο μοτοποδήλατό του, ενώ βρισκόταν εμφανώς σε κατάσταση μέθης.

Διαβάστε επίσης:

Formula 1: Ο Κίμι Αντονέλι θριάμβευσε στην Σανγκάη – Ποιος είναι ο 19χρονος ιταλός πιλότος

Toyota Aygo X Hybrid: Mε πραγματική κατανάλωση 3,8 lt/100km

Με φωτογραφίες και αριθμό χιλιομέτρων πλέον τα οχήματα που δημοπρατούνται





