Θεσσαλονίκη: 22χρονος «έσπασε» το κοντέρ Έτρεχε με 179χλμ/ώρα

Στη σύλληψη ενός 22χρονου οδηγού που «έσπασε» το κοντέρ προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κεντρικό δρόμο των Μουδανιών.
Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό οδηγό που έτρεχε με το ΙΧ του με ταχύτητα 179 χιλιόμετρα, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, με όριο ταχύτητας τα 90χλμ/ώρα.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν επίσης σήμερα νωρίς το πρωί έναν 47χρονο άνδρα ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί το δίκυκλο μοτοποδήλατό του, ενώ βρισκόταν εμφανώς σε κατάσταση μέθης.
