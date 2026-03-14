Toyota Aygo X Hybrid: Mε πραγματική κατανάλωση 3,8 lt/100km

Ενώ οι περισσότεροι κατασκευαστές κουνούν το μαντίλι, η Toyota επιμένει στα αυτοκίνητα πόλης. Μάλιστα, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός, με το πλήρως υβριδικό Aygo X Hybrid.

Στις αρχές του έτους, στο τεύχος Ιανουαρίου του «Quattroruote», το νέο Toyota Aygo X παρατρίχα να ήταν το μοντέλο του εξωφύλλου (τελικά πρωταγωνίστησε ένα άλλο «απλό» Toyota, το GR Yaris). Τόσο σημαντική θεωρούμε την υιοθέτηση του πλήρως υβριδικού συστήματος του Yaris από το μικρότερο μοντέλο της ιαπωνικής εταιρίας.

Πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα στην οικονομία καυσίμου και τις επιδόσεις, το κυριότερο είναι ότι αποδεικνύει ότι η Toyota δεν έπαψε να πιστεύει και να επενδύει στα αυτοκίνητα πόλης της κατηγορίας Α. Κάτι που –δυστυχώς για τους καταναλωτές– έχουν κάνει πολλές εταιρείες, λόγω περιορισμένων περιθωρίων κέρδους και επενδύσεων σε προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πιστή στις αρχές και τον ρεαλισμό της, η ιαπωνική εταιρεία επέλεξε να ανανεώσει το Aygo X σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Παραμένει ένα αυτοκίνητο με μήκος μικρότερο από τέσσερα μέτρα (3,78), σχεδιασμένο πρωτίστως για την πόλη, οπότε οι απαιτήσεις είναι σχετικά απλές. Πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση και την οδήγηση, να έχει χαμηλή κατανάλωση και να μην κοστίζει μια περιουσία.

Σχετικά με αυτό: Οι τιμές του Aygo X ξεκινούν κάτω από τις 20.000 ευρώ, αλλά οι πλούσιες εκδόσεις αγγίζουν τις 27.000 ευρώ, ξεπερνώντας σε κόστος καλά εξοπλισμένες εκδόσεις του Yaris. Επιλέξτε λοιπόν με προσοχή ποια στοιχεία του εξοπλισμού σας είναι πράγματι απαραίτητα και ξεχάστε τη νοοτροπία «φουλ έξτρα», δεν έχει νόημα. Γι’ αυτό κι εμείς επιλέξαμε για δοκιμή μία σχετικά βασική έκδοση (όχι όμως την «εισαγωγική»). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο για τους αγοραστές παίζει και η εμφάνιση. Τα έχουν καταφέρει οι σχεδιαστές της Toyota, παρά την επιβεβλημένη αύξηση του μήκους κατά 7,6 εκατοστά προκειμένου να χωρέσει το πλήρως υβριδικό σύστημα.

