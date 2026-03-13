Volkswagen ID.3 Neo: Οι σημαντικές αλλαγές

«Neo» όνομα και πράγμα για την εξέλιξη του ID.3 της Volkswagen, το οποίο πρόκειται να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό με ουσιαστικές τεχνολογικές παρεμβάσεις.

Η Volkswagen προετοιμάζει την επόμενη φάση εξέλιξης του ηλεκτρικού της hatchback, το οποίο θα παρουσιαστεί με την ονομασία ID.3 Neo. Η αλλαγή ονόματος συνοδεύεται από πολύ… «neo» καθώς το μοντέλο θα αποκτήσει νέα συστήματα κίνησης, αναβαθμισμένο λογισμικό και διαφορετική χημεία μπαταριών.

Η γερμανική εταιρεία επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ανανεώσει ένα από τα βασικά μοντέλα της οικογένειας ID, δίνοντάς του μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βελτιωμένη λειτουργία στην καθημερινή χρήση.

