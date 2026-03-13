search
13.03.2026 11:02

Peugeot 208: Η υβριδική έκδοση που έχει τα πάντα και καίει 4,5 lt/100km

13.03.2026 11:02
PEUGEOT_208_2307STYP_044-scaled

Το Peugeot 208 είναι από τα αυτοκίνητα που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα στην κατηγορία των μικρών μοντέλων.

Συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και ευχάριστο οδηγικό χαρακτήρα, στοιχεία που το έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλές στην ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα, με την υβριδική έκδοση Hybrid 110 e-DCS6, το γαλλικό supermini γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση, καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη καθημερινή άνεση

Η συγκεκριμένη έκδοση, με εξοπλισμό Style Plus και τιμή 23.200 ευρώ, τοποθετείται ακριβώς στο σημείο όπου η τεχνολογία συναντά την πρακτικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά για ένα μοντέλο που προσφέρει πλήρη εξοπλισμό, υβριδική τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης, χωρίς να ξεφεύγει σε κόστος.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

