ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

12.03.2026 14:00

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική Mercedes VLE εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην αυτοκίνηση (photos)

12.03.2026 14:00
2027-VLE-FMG-001-WP

Με την ολοκαίνουργια ηλεκτρική VLE, η Mercedes εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην αυτοκίνηση. Ως το πρώτο όχημα που βασίζεται στη νέα, αρθρωτή αρχιτεκτονική Van Architecture επαναπροσδιορίζει πλήρως την έννοια του πολυτελούς MPV.

Μάλιστα συνδυάζει άνεση και οδική ποιότητα μιας λιμουζίνας με την ευρυχωρία, την πολυμορφικότητα και την ευελιξία ενός MPV. H σχεδίασή της είναι εξίσου εντυπωσιακή, προσφέροντας μοναδική εμπειρία ευρυχωρίας, ενώ η αεροδυναμική απόδοση έχει συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25cd. Μερικά από τα σημεία που ξεχωρίζουν στο μοντέλο είναι τα καθίσματα χειροκίνητης ρύθμισης τα οποία διαθέτουν τέσσερις ενσωματωμένους τροχούς και μπορούν να μετακινούνται εύκολα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, να ασφαλίζονται σε οποιαδήποτε θέση ή να αφαιρούνται εύκολα και να μεταφέρονται στο γκαράζ. Επίσης υπάρχει κρυμμένη στην επένδυση οροφής πάνω από τα εμπρός καθίσματα βρίσκεται μια αναδιπλούμενη πανοραμική οθόνη 79 εκατοστών (31,3 ιντσών) με ανάλυση 8K, λειτουργία split-screen και κάμερα οκτώ megapixel, ιδανική για ταινίες, μουσικά βίντεο, παιχνίδια, αλλά και βιντεοδιασκέψεις.

Τέλος, έχει αυτονομία άνω των 700 χιλιομέτρων, γεγονός που κάνει άνετα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων χωρίς άγχος φόρτισης. Σε μεγάλες διαδρομές μπορεί να φορτίσει ενέργεια για έως και 320 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 15 λεπτά, χάρη στην τεχνολογία 800 Volt και τη νέα μπαταρία με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 115 kWh.

