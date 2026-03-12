Η Renault περνά στην επίθεση: 36 νέα μοντέλα έως το 2030

Η Renault βρίσκεται μπροστά σε μια νέα φάση ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με ταχύ ρυθμό λόγω της ηλεκτροκίνησης, της ψηφιοποίησης των οχημάτων και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από κινεζικούς κατασκευαστές.

Οι εταιρείες καλούνται πλέον να εξελίσσουν νέα μοντέλα πιο γρήγορα, να μειώνουν το κόστος και να επενδύουν σε τεχνολογίες που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Renault παρουσιάζει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο που στοχεύει να ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη και παράλληλα να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

