11.03.2026 17:00

Tο νέο Ford Puma Gen-E Van αποτελεί μια έξυπνη ηλεκτρική λύση για τον επαγγελματία (photos)

11.03.2026 17:00
ford_puma_gen-e_van_01

Το νέο Ford Puma Gen-E Van είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό «εργαλείο» δουλειάς που συνδυάζει την ευελιξία και την άνεση ενός επιβατικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την εξυπηρέτηση των σύγχρονων μεταφορικών αναγκών μιας μικρής επιχείρησης.

Βασισμένο στην επιβατική έκδοση αποτελεί προϊόν μετασκευής που πραγματοποιείται στη χώρα μας και ταξινομείται στην ελληνική αγορά ως ελαφρύ φορτηγό της κατηγορίας N1.

Η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.30μέτρων, πλάτους 95 εκατοστών και ύψους 82 εκατοστών, προσφέροντας όγκο ενός κυβικού μέτρου. Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 κιλά. Παράλληλα διατηρεί το καινοτόμο GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων που παραδοσιακά βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν αντικείμενα συνολικού βάρους έως 100 κιλών. Αναλλοίωτος παραμένει και ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) χωρητικότητας 43 λίτρων, ο οποίος, για παράδειγμα, αποδεικνύεται ιδανικός για την αποθήκευσητων καλωδίων φόρτισης ή άλλων αντικειμένων.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν προηγμένο, αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 ίππων και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 523 χιλιομέτρων σε αστική χρήση και τα 376 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100χλμ. Εξασφαλίζοντας μέγιστο ρυθμό φόρτισης 121-135 χλμ/10 λεπτά, η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να επαναφορτιστεί γρήγορα και εύκολα σε ταχυφορτιστή από το 10% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητάς της σε μόλις 23 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μπαταρία ιόντων λιθίου και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ, ενώ για τα υπόλοιπα μέρη του οχήματος παρέχεται εγγύηση 2 ετών.

