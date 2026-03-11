Πόσο κοστίζει η αντικατάσταση ενός φαναριού αυτοκινήτου laser τεχνολογίας

Η τεχνολογία φωτισμού στα σύγχρονα αυτοκίνητα έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά, αλλά όταν κάτι πάει στραβά, η επισκευή μπορεί να κοστίσει όσο… ένα μικρό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο!

Τα τελευταία χρόνια τα φωτιστικά σώματα των αυτοκινήτων έχουν εξελιχθεί από απλές λάμπες αλογόνου σε πολύπλοκα συστήματα LED, Matrix LED και laser.

Η τεχνολογία αυτή προσφέρει ισχυρότερο φωτισμό και μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάχυση και στόχευση της δέσμης, αλλά κρύβει και μια λιγότερο ευχάριστη πλευρά: όταν παρουσιαστεί βλάβη, το κόστος επισκευής μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό.

