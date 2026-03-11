Επιτρέπεται να κινούμαι τη νύχτα στο δρόμο μόνο με τα φώτα ημέρας;

Τα φώτα ημέρας έχουν συγκεκριμένο σκοπό και χρήση, ώστε το όχημα να είναι πιο ορατό στους άλλους οδηγούς, είναι επαρκή όμως για το βράδυ;

Η τεχνολογία των αυτοκινήτων έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά των σύγχρονων μοντέλων είναι τα φώτα ημέρας, γνωστά και ως DRL (Daytime Running Lights). Πρόκειται για φωτιστικά σώματα που ανάβουν αυτόματα όταν ξεκινά το αυτοκίνητο, με σκοπό να κάνουν το όχημα πιο ορατό στους άλλους χρήστες του δρόμου. Ωστόσο πολλοί οδηγοί μπερδεύονται και πιστεύουν ότι τα φώτα ημέρας επαρκούν και για τη νυχτερινή οδήγηση. Στην πράξη όμως αυτό δεν ισχύει.

Τα φώτα ημέρας έχουν σχεδιαστεί για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να αυξάνουν την ορατότητα του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταση και η κατεύθυνση της δέσμης τους δεν είναι κατάλληλη για να φωτίζει τον δρόμο μπροστά από το όχημα. Για τον λόγο αυτό τη νύχτα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται τα φώτα διασταύρωσης, δηλαδή τα λεγόμενα μεσαία φώτα.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό επειδή σε πολλά αυτοκίνητα, όταν λειτουργούν μόνο τα DRL, δεν ενεργοποιούνται τα πίσω φώτα. Αυτό σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να είναι ελάχιστα ορατό από τους οδηγούς που ακολουθούν. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως σε επαρχιακούς δρόμους ή σε δρόμους χωρίς επαρκή φωτισμό, αυτό μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής σε αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταύρωσης. Τα φώτα ημέρας δεν θεωρούνται επαρκής φωτισμός για τέτοιες συνθήκες. Η κίνηση με μόνο τα DRL αντιμετωπίζεται ως μη χρήση των απαιτούμενων φώτων.

Στην πράξη, το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται συχνά. Ο λόγος είναι ότι πολλά αυτοκίνητα διαθέτουν ψηφιακούς πίνακες οργάνων που φωτίζονται συνεχώς. Ο οδηγός βλέπει το εσωτερικό του αυτοκινήτου φωτισμένο και θεωρεί ότι έχει ανάψει και τα κανονικά φώτα, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν μόνο τα φώτα ημέρας. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο διακόπτης των φώτων δεν βρίσκεται στη θέση «AUTO».

Η πιο απλή λύση είναι να χρησιμοποιείται η αυτόματη λειτουργία φωτισμού. Στη θέση αυτή το αυτοκίνητο ενεργοποιεί αυτόματα τα μεσαία φώτα όταν νυχτώσει ή όταν μειωθεί η ορατότητα. Έτσι αποφεύγεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να κινείται χωρίς τον απαραίτητο φωτισμό.

Συμπερασματικά, τα φώτα ημέρας είναι ένα χρήσιμο σύστημα που βελτιώνει την ορατότητα των οχημάτων την ημέρα. Δεν αντικαθιστούν όμως τα κανονικά φώτα τη νύχτα. Για ασφαλή και νόμιμη οδήγηση μετά τη δύση του ήλιου, τα φώτα διασταύρωσης παραμένουν απαραίτητα.

Τι κρατάμε

Τα φώτα ημέρας έχουν σχεδιαστεί μόνο για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεν φωτίζουν επαρκώς τον δρόμο τη νύχτα.

Σε πολλά αυτοκίνητα με DRL δεν ανάβουν τα πίσω φώτα.

Ο ΚΟΚ απαιτεί χρήση μεσαίων φώτων τη νύχτα ή σε χαμηλή ορατότητα.

Η θέση “AUTO” στον διακόπτη φώτων μειώνει τον κίνδυνο λάθους από τον οδηγό.

Πηγή: autotypos.gr

