Νέο KIA Sportage: Όλες οι εκδόσεις του αποκλειστικά υβριδικού SUV στην Ελλάδα – Τιμές

Το KIA Sportage επιστρέφει για το 2026 σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς, εκεί όπου τα οικογενειακά SUV αποτελούν πλέον την πρώτη επιλογή για πολλούς αγοραστές.

Με σύγχρονη σχεδίαση, πλούσια τεχνολογία και έμφαση στις υβριδικές λύσεις, το κορεατικό μοντέλο συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες στην κατηγορία.

Η νέα έκδοση του KIA Sportage συνεχίζει να τοποθετείται στον πυρήνα της κατηγορίας των C-SUV, προσφέροντας μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και μια ευρεία γκάμα κινητήρων που πλέον δίνουν σαφές προβάδισμα στις υβριδικές εκδόσεις.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε ήδη τις τιμές για όλες τις εκδόσεις του μοντέλου, με την βασική να ξεκινά από 30.990 ευρώ.

