search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:42
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 10:49

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

10.03.2026 10:49
DMA_9221

Η λέξη hybrid έχει γίνει… συνηθισμένη στις κατηγορίες των μικρών SUV, όμως σπάνια συνδυάζεται με υψηλή ισχύ και χαμηλή τιμή αγοράς.

Οι περισσότερες προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV περιορίζονται σε ήπια υβριδικά σύνολα ή σε full hybrid εκδόσεις με σημαντικά υψηλότερο κόστος. Σε αυτή τη συγκυρία εμφανίζεται μια πρόταση που αλλάζει τους συσχετισμούς. 

Το Chery Tiggo 4 έρχεται στην ελληνική αγορά ως το πιο προσιτό πλήρως hybrid B-SUV, με 204 ίππους, ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ.

Παράλληλα συνοδεύεται από κάτι που δύσκολα βρίσκεις σήμερα: 12 χρόνια εγγύηση, μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πόσο επιθετικά θέλει να τοποθετηθεί η μάρκα στην αγορά.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

Τα τρία φθηνότερα υβριδικά 4Χ4 B-SUV – Τιμές

Το μοναδικό ηλεκτρικό crossover πόλης που κατέγραψε περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα για όλο τον Ιανουάριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cameron-avatar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τζέιμς Κάμερον: Πολύ πιθανό το «Avatar 4»

ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για το Στενό του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:42
cameron-avatar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τζέιμς Κάμερον: Πολύ πιθανό το «Avatar 4»

ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

1 / 3