Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

Η λέξη hybrid έχει γίνει… συνηθισμένη στις κατηγορίες των μικρών SUV, όμως σπάνια συνδυάζεται με υψηλή ισχύ και χαμηλή τιμή αγοράς.
Οι περισσότερες προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV περιορίζονται σε ήπια υβριδικά σύνολα ή σε full hybrid εκδόσεις με σημαντικά υψηλότερο κόστος. Σε αυτή τη συγκυρία εμφανίζεται μια πρόταση που αλλάζει τους συσχετισμούς.
Το Chery Tiggo 4 έρχεται στην ελληνική αγορά ως το πιο προσιτό πλήρως hybrid B-SUV, με 204 ίππους, ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ.
Παράλληλα συνοδεύεται από κάτι που δύσκολα βρίσκεις σήμερα: 12 χρόνια εγγύηση, μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πόσο επιθετικά θέλει να τοποθετηθεί η μάρκα στην αγορά.
