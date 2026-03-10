Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

Η λέξη hybrid έχει γίνει… συνηθισμένη στις κατηγορίες των μικρών SUV, όμως σπάνια συνδυάζεται με υψηλή ισχύ και χαμηλή τιμή αγοράς.

Οι περισσότερες προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV περιορίζονται σε ήπια υβριδικά σύνολα ή σε full hybrid εκδόσεις με σημαντικά υψηλότερο κόστος. Σε αυτή τη συγκυρία εμφανίζεται μια πρόταση που αλλάζει τους συσχετισμούς.

Το Chery Tiggo 4 έρχεται στην ελληνική αγορά ως το πιο προσιτό πλήρως hybrid B-SUV, με 204 ίππους, ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ.

Παράλληλα συνοδεύεται από κάτι που δύσκολα βρίσκεις σήμερα: 12 χρόνια εγγύηση, μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πόσο επιθετικά θέλει να τοποθετηθεί η μάρκα στην αγορά.

