search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 10:56
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 10:49

Το μοναδικό ηλεκτρικό crossover πόλης που κατέγραψε περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα για όλο τον Ιανουάριο

09.03.2026 10:49
HYUNDAI_INSTER_073

Η μετάβαση στο αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον προχωρά με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε κατηγορία της αγοράς. Στα μεγάλα SUV και στα premium μοντέλα οι πωλήσεις αυξάνονται σταθερά, όμως στα μικρά αυτοκίνητα πόλης τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.

Η τιμή αγοράς παραμένει υψηλή και οι επιλογές λίγες, κάτι που κάνει την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών ιδιαίτερα δύσκολη. Κι όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει ένα μοντέλο που δείχνει να βρίσκει ήδη τον δρόμο του στην ελληνική αγορά.

Το Hyundai Inster είναι το μικρό crossover που κατάφερε μέσα στον Ιανουάριο να καταγράφει περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα, μια επίδοση που για την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν περνά απαρατήρητη.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Γιατί «τραβάει» δεξιά ή αριστερά το αυτοκίνητο και πότε χρειάζεται ευθυγράμμιση

Το πρώτο B-SUV που επιτρέπει hands-free αυτόνομη οδήγηση ήρθε στην Ελλάδα

Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και ανέβαζε τα «κατορθώματά» του στα social media (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hackers-usa.jpg
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα VPN… «σώζουν» τους νεαρούς Αυστραλούς από το να χάσουν το… πορνό τους

Helleniq Energy1
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας των πρώτων φωτοβολταϊκών έργων στη Ρουμανία

SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη, ερωτηματικά και… διχασμός για το θάνατο καθηγήτριας: Καταγγελίες ότι υπέστη μπούλινγκ από μαθητές  

HYUNDAI_INSTER_073
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό ηλεκτρικό crossover πόλης που κατέγραψε περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα για όλο τον Ιανουάριο

filippidis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης για ψευδή κατάθεση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 10:55
hackers-usa.jpg
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα VPN… «σώζουν» τους νεαρούς Αυστραλούς από το να χάσουν το… πορνό τους

Helleniq Energy1
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας των πρώτων φωτοβολταϊκών έργων στη Ρουμανία

SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη, ερωτηματικά και… διχασμός για το θάνατο καθηγήτριας: Καταγγελίες ότι υπέστη μπούλινγκ από μαθητές  

1 / 3