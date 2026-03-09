Το μοναδικό ηλεκτρικό crossover πόλης που κατέγραψε περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα για όλο τον Ιανουάριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η μετάβαση στο αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον προχωρά με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε κατηγορία της αγοράς. Στα μεγάλα SUV και στα premium μοντέλα οι πωλήσεις αυξάνονται σταθερά, όμως στα μικρά αυτοκίνητα πόλης τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.
Η τιμή αγοράς παραμένει υψηλή και οι επιλογές λίγες, κάτι που κάνει την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών ιδιαίτερα δύσκολη. Κι όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει ένα μοντέλο που δείχνει να βρίσκει ήδη τον δρόμο του στην ελληνική αγορά.
Το Hyundai Inster είναι το μικρό crossover που κατάφερε μέσα στον Ιανουάριο να καταγράφει περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα, μια επίδοση που για την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν περνά απαρατήρητη.
