ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:07
Μπόνι Τάιλερ: Υπέστη ανακοπή μετά από προσπάθεια να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα – Υπεβλήθη σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση υπεβλήθη η Μπόνι Τάιλερ ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη, όταν οι γιατροί προσπάθησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα.

Η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Correio da Manhã, δίνοντας μάχη με λοίμωξη, την οποία οι γιατροί προσπαθούν να ελέγξουν με υψηλές δόσεις αντιβιοτικών, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο.

Η Τάιλερ υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στη σκωληκοειδή απόφυση, η οποία φέρεται να είχε υποστεί ρήξη, και τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να «βοηθηθεί η ανάρρωσή της», όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο μάνατζέρ της, την περασμένη εβδομάδα.

«Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι» δήλωσε στην Correio da Manhã δήλωσε ο επί χρόνια φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, σχετικά με την ανάρρωσή της.

Σημειώνεται ότι έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο της Αγγλίας, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έντονους κοιλιακούς πόνους όπου υπεβλήθη σε επέμβαση.

