07.03.2026 16:48

Το πρώτο B-SUV που επιτρέπει hands-free αυτόνομη οδήγηση ήρθε στην Ελλάδα

07.03.2026 16:48
ford hands free (1)

Η τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόνομη οδήγηση εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον αρχίζει να περνά ακόμη και σε πιο προσιτές κατηγορίες αυτοκινήτων.

Μέχρι πρόσφατα τέτοιου είδους δυνατότητες συναντούσαμε κυρίως σε μεγάλα premium μοντέλα ή σε ακριβά ηλεκτρικά SUV. Σήμερα όμως ένα μικρό SUV της Ford φέρνει την τεχνολογία αυτή και σε μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς. Το μοντέλο που κάνει το βήμα είναι το Ford Puma, το οποίο λανσάρεται στην Ελλάδα στη νέα έκδοση Puma BlueCruise, προσφέροντας για πρώτη φορά σε B-SUV τη δυνατότητα hands-free αυτόνομης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο.

Το σύστημα BlueCruise αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού της Ford και επιτρέπει στον οδηγό να κινείται στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να κρατά το τιμόνι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κινείται σε εγκεκριμένα τμήματα οδικού δικτύου, τις λεγόμενες Blue Zones. Πρόκειται για δρόμους που έχουν χαρτογραφηθεί και πιστοποιηθεί ώστε το σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια.

Στην Ευρώπη οι “Μπλε Ζώνες” καλύπτουν πάνω από 135.000 km αυτοκινητοδρόμων σε 16 χώρες, επιτρέποντας στο σύστημα να χρησιμοποιείται σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Παρότι μιλάμε για hands-free λειτουργίαο οδηγός πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση. Το αυτοκίνητο παρακολουθεί συνεχώς αν ο οδηγός κοιτάζει τον δρόμο, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει πάντα επίβλεψη.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

