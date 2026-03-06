Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα της Hyundai εξελίσσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας του στην Ελλάδα.

Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αγοράς, καθώς τα SUV έχουν κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων στην Ελλάδα.

Τα μοντέλα της κατηγορίας Α παραμένουν οικονομικά στην αγορά και στη χρήση, προσφέροντας παράλληλα ευκολία στην πόλη, χαμηλή κατανάλωση και μικρές διαστάσεις που τα κάνουν ιδανικά για το καθημερινό αστικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μοντέλο της Hyundai έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Το Hyundai i10, με τιμή εκκίνησης 16.690 ευρώ, αποτελεί το μοναδικό αυτοκίνητο που καταφέρνει να πλησιάσει την Toyota στις πωλήσεις της κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι το μικρό κορεατικό city car παραμένει μια από τις πιο ισχυρές επιλογές της αγοράς.

