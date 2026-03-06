search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:14
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 11:01

Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

06.03.2026 11:01
hyundai-i10-n-line-lifestyle-0723-02_jpg_bfc_off

Ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα της Hyundai εξελίσσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας του στην Ελλάδα.

Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αγοράς, καθώς τα SUV έχουν κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων στην Ελλάδα.

Τα μοντέλα της κατηγορίας Α παραμένουν οικονομικά στην αγορά και στη χρήση, προσφέροντας παράλληλα ευκολία στην πόλη, χαμηλή κατανάλωση και μικρές διαστάσεις που τα κάνουν ιδανικά για το καθημερινό αστικό περιβάλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μοντέλο της Hyundai έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Το Hyundai i10, με τιμή εκκίνησης 16.690 ευρώ, αποτελεί το μοναδικό αυτοκίνητο που καταφέρνει να πλησιάσει την Toyota στις πωλήσεις της κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι το μικρό κορεατικό city car παραμένει μια από τις πιο ισχυρές επιλογές της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα πέντε B-SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2026

Πότε πρέπει να ανάβω τα πίσω φώτα ομίχλης – Τι πρόστιμο πληρώνω για λάθος χρήση

Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων για το Geely Starray EM-i στον Αρκτικό Κύκλο (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mikrospitistolivadi
MEDIA

Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος

AP24214697237029
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεργασία-έκπληξη: Μαζί Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

hyundai-i10-n-line-lifestyle-0723-02_jpg_bfc_off
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

pyelos
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για την υγεία του πυελικού εδάφους

ertnews new
MEDIA

Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από την αεροάμυνα του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

kimon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργεί η αντιαεροπορική ομπρέλα για την Κύπρο - Οι φρεγάτες, τα ραντάρ και τα Ισραηλινά Barak MX, που έμειναν να... κοιτούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:14
mikrospitistolivadi
MEDIA

Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος

AP24214697237029
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεργασία-έκπληξη: Μαζί Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

hyundai-i10-n-line-lifestyle-0723-02_jpg_bfc_off
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

1 / 3