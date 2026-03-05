search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 21:35
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

05.03.2026 21:30

Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων για το Geely Starray EM-i στον Αρκτικό Κύκλο (videos)

05.03.2026 21:30
Arctic test

Πριν μερικές εβδομάδες, στην καρδιά του σκανδιναβικού χειμώνα, ένας στόλος από έξι διαφορετικά μοντέλα της Geely, ανάμεσά τους το Geely Starray EM-i, το μοναδικό από τα έξι που διατίθεται επί του παρόντος στην Ευρώπη, ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την υπέρτατη δοκιμασία.

Με σημείο έναρξης το Arjeplog στη βόρεια Σουηδία, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν προς τη Lulea και κατόπιν στην Kiruna, πριν περάσουν τα σύνορα και τερματίσουν ακριβώς 1.025 χιλιόμετρα μετά, στο Tromso, στη βόρεια Νορβηγία.

Ήταν η πρώτη φορά που μία ανεξάρτητη κινεζική εταιρεία αυτοκινήτων διεξήγαγε μία τέτοια δοκιμή στον Αρκτικό Κύκλο για ολόκληρη τη γκάμα της. Ήταν, επίσης, το πρώτο πρόγραμμα δοκιμών στην Αρκτική, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα κύρια συστήματα μετάδοσης κίνησης νέας ενέργειας – ηλεκτρικά μπαταρίας, plug-in υβριδικά, μεθανόλης καθώς και με τεχνολογία εκτεταμένης αυτονομίας. Ολόκληρη η γκάμα υποβλήθηκε, επίσης, σε εξαντλητικές δοκιμές σε ακραίες πολικές θερμοκρασίες στο Colmis Proving Ground στο Arjeplog, το κέντρο δοκιμών αυτοκινήτων με το υψηλότερο γεωγραφικό πλάτος στην περιοχή της Ευρασίας.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υπό παρατεταμένες ακραίες συνθήκες θα χρησιμοποιηθούν από τα κέντρα έρευνας και εξέλιξης της εταιρείας στην ανάπτυξη νέων μοντέλων, αλλά και τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις μηχανικής στην τρέχουσα γκάμα.

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

Η Lotus αποκαλύπτει το πρώτο plug-in hybrid SUV της

Τι σημαίνει η ένδειξη «service» – Μπορώ να τη «σβήσω» μόνος μου;

Arctic test
