Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

Σε αυτή τη πρώτη γνωριμία επι ελληνικού εδάφους, ταξιδέψαμε με τη νέα BMW iX3 για 360 χιλιόμετρα και διαπιστώσαμε ότι είναι ένα από τα πιο αποδοτικά ηλεκτρικά.

Την περιμέναμε καιρό την iX3. Όχι γιατί έχει φουτουριστική εικόνα και επειδή εάν ανοίξουμε το brochure της θα ξεφυλλίζουμε για μία εβδομάδα, κι ας έχει για την ώρα μία μόλις έκδοση, αλλά γιατί αλλάζει τα πάντα γύρω από την μάρκα με σήμα τον έλικα.

Στο Μόναχο, λοιπόν, δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερη ονομασία για την πλατφόρμα στην οποία θα βασίζονται στο εξής όλα τα ηλεκτρικά της μοντέλα, με πρώτη την iX3. Και αυτό επειδή «Neue Klasse» σημαίνει πρακτικά ότι η BMW γυρίζει σελίδα, επαναφέροντας την ολιστική προσέγγιση της i3 του 2013, αλλά και φέρνοντας πολλές, μα πολλές, καινοτομίες.

Μιλάμε για μία ολοκαίνουργια πλατφόρμα, η οποία πήρε πράσινο φως εξέλιξης την περίοδο των lockdown, τότε που όλοι πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να ξαναγράψουμε τους κανόνες της ζωής μας από την αρχή. Η BMW πίστεψε το ίδιο για την μελλοντική της γκάμα, ακόμη κι αν αντικειμενικά, με τις πωλήσεις να χτυπάνε ρεκόρ, δε το χρειαζόταν.

