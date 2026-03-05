Η Lotus αποκαλύπτει το πρώτο plug-in hybrid SUV της

Η Lotus κάνει ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της παρουσιάζοντας το πρώτο plug-in hybrid SUV στην ιστορία της.

Η Lotus κάνει ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ένα plug-in hybrid SUV, επεκτείνοντας τη γκάμα της πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και επιστρέφοντας ταυτόχρονα στη χρήση κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ότι η βρετανική μάρκα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όπου η πλήρης ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις χώρες.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στη Lotus Eletre, όμως χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύστημα κίνησης plug-in hybrid. Στην αγορά της Κίνας παρουσιάστηκε με την ονομασία Lotus «For Me», ενώ όλα δείχνουν ότι το όνομα πιθανότατα θα αλλάξει πριν την ευρωπαϊκή του διάθεση.

