04.03.2026 12:16

Γιατί οι γέφυρες έχουν κενά μεταξύ των τμημάτων του οδοστρώματος

04.03.2026 12:16
credit: Shutterstock

Αυτό που μοιάζει με κατασκευαστικό λάθος, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο ασφάλειας που επιτρέπει στη γέφυρα να «αναπνέει», να κινείται και να αντέχει στον χρόνο

Θα το έχετε φυσικά προσέξει όταν περνάτε πάνω από μια γέφυρα: ανά διαστήματα το αυτοκίνητο «χτυπά» μικρές ανωμαλίες που μοιάζουν σαν εγκάρσια αυλάκια στο οδόστρωμα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο παρεξηγημένα στοιχεία της σύγχρονης μηχανικής, αφού πολλοί είναι αυτοί που τα θεωρούν αποτέλεσμα κακής συναρμογής και κατασκευαστικής ατέλειας.

Κι όμως, δεν πρόκειται για κακοτεχνία ούτε εργολαβική αμέλεια αλλά για ένα απολύτως απαραίτητο τμήμα του σχεδιασμού μια γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

