ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:18
04.03.2026 11:07

Το No1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα

04.03.2026 11:07
Το πρώτο αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο ήταν ένα B-SUV με 601 ταξινομήσεις. Μερίδιο 16,5% στην κατηγορία.

Το Citroën C3 ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Με 601 ταξινομήσεις, κατέγραψε ταυτόχρονα ισχυρή παρουσία και στην κατηγορία B-SUV, που περιγράφεται ως η δημοφιλέστερη της ελληνικής αγοράς, πετυχαίνοντας 16,5% μερίδιο, συνεχίζοντας το πολύ δυναμικό ξεκίνημα στη χρονιά που έκανε τον Ιανουάριο.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

