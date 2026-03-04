Το No1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα

Το πρώτο αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο ήταν ένα B-SUV με 601 ταξινομήσεις. Μερίδιο 16,5% στην κατηγορία.

Το Citroën C3 ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Με 601 ταξινομήσεις, κατέγραψε ταυτόχρονα ισχυρή παρουσία και στην κατηγορία B-SUV, που περιγράφεται ως η δημοφιλέστερη της ελληνικής αγοράς, πετυχαίνοντας 16,5% μερίδιο, συνεχίζοντας το πολύ δυναμικό ξεκίνημα στη χρονιά που έκανε τον Ιανουάριο.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ποιες γνωστές εταιρείες κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Ιράν

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή του Cupra Raval

Βουτιά στις πωλήσεις της ΒΥD τον Φεβρουάριο – Η μεγαλύτερη μείωση από την πανδημία