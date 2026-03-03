search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:40
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 22:00

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή του Cupra Raval

03.03.2026 22:00
001_2026-the-year-of-the-CUPRA-Raval-the-countdown-to-series-production-begins_HQ

H Seat και η Cupra θα κορυφώσουν τον μετασχηματισμό τους με το λανσάρισμα του Cupra Raval, του πρώτου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα παραχθεί στο Martorell, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας χρονιάς για τη μάρκα.

Το εργοστάσιο του Martorell έχει προσαρμόσει σχεδόν 160.000 τ.μ. για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εδραιώνοντας τη θέση του ως το επίκεντρο της μελλοντικής κινητικότητας. Ενσωματώθηκαν 1.000 νέα ρομπότ στη φάση του αμαξώματος, ενώ υπάρχουν 60 καλούπια για εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρέσας.

Το Cupra Raval – credit: Shutterstock

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί τέσσερα νέα χρώματα αμαξώματος για αυτή την οικογένεια οχημάτων. Σε αυτό προστίθεται η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της αυτοματοποιημένης γέφυρας μήκους 600 μέτρων, η οποία συνδέει το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο, με τη γραμμή συναρμολόγησης.

Το σύστημα αυτό, τοποθετημένο σε ύψος πέντε μέτρων, εξασφαλίζει συνεχή και αποδοτική ροή των μπαταριών απευθείας προς τη γραμμή παραγωγής.

Το εργοστάσιο του Martorell

Διαβάστε επίσης:

Η BMW αποκάλυψε καταλάθος τα αυτοκίνητα που αναμένεται να λανσάρει

Η μάρκα που ξεπουλάει ήδη στην Ελλάδα για το 2026

Πανικός με τα καύσιμα: Εδώ θα βρεις LIVE το φθηνότερο πρατήριο στην περιοχή σου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

merz germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

trump mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:05
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

1 / 3