Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή του Cupra Raval

H Seat και η Cupra θα κορυφώσουν τον μετασχηματισμό τους με το λανσάρισμα του Cupra Raval, του πρώτου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα παραχθεί στο Martorell, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας χρονιάς για τη μάρκα.

Το εργοστάσιο του Martorell έχει προσαρμόσει σχεδόν 160.000 τ.μ. για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εδραιώνοντας τη θέση του ως το επίκεντρο της μελλοντικής κινητικότητας. Ενσωματώθηκαν 1.000 νέα ρομπότ στη φάση του αμαξώματος, ενώ υπάρχουν 60 καλούπια για εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρέσας.

Το Cupra Raval – credit: Shutterstock

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί τέσσερα νέα χρώματα αμαξώματος για αυτή την οικογένεια οχημάτων. Σε αυτό προστίθεται η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της αυτοματοποιημένης γέφυρας μήκους 600 μέτρων, η οποία συνδέει το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο, με τη γραμμή συναρμολόγησης.

Το σύστημα αυτό, τοποθετημένο σε ύψος πέντε μέτρων, εξασφαλίζει συνεχή και αποδοτική ροή των μπαταριών απευθείας προς τη γραμμή παραγωγής.

Το εργοστάσιο του Martorell

