Πανικός με τα καύσιμα: Εδώ θα βρεις LIVE το φθηνότερο πρατήριο στην περιοχή σου

Οι τιμές στα καύσιμα έχουν μπει ξανά σε τροχιά ανόδου, με οδηγούς και επαγγελματίες να βλέπουν ανατιμήσεις να περνούν στην αντλία μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η πίεση δεν έρχεται από μία μόνο αιτία. Η διεθνής αγορά πετρελαίου «τιμολογεί» αυξημένο ρίσκο, η μεταφορά/ναυτιλία βρίσκεται σε κατάσταση νευρικότητας και το κλίμα τροφοδοτείται από φόβους για διαταραχές στις ροές. Την ίδια στιγμή, οι αρχές δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά την αγορά, με ελέγχους για να αποφευχθούν φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.
Παράλληλα, χαμός έχει γίνει από το πρωί σήμερα στα περισσότερα πρατήρια της χώρας, με τους οδηγούς να κάνουν ουρές θέλοντας να προλάβουν τα χειρότερα, ενώ τα βενζινάδικα στερεύουν το ένα μετά το άλλο.
Το τελευταίο 48ωρο, το πετρέλαιο κινείται ανοδικά διεθνώς, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε κρίσιμες θαλάσσιες διόδους (με πιο χαρακτηριστική τα Στενά του Ορμούζ) ανεβάζουν το «ασφάλιστρο κινδύνου» στην τιμή. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε απότομα “spikes” στο Brent, τα οποία συνήθως περνούν γρήγορα στις χονδρικές τιμές προϊόντων και, με χρονική υστέρηση, στις αντλίες.
Στην Ελλάδα, η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας στην τροφοδοσία, με αναφορές για εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού από τα ελληνικά διυλιστήρια. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι οι διεθνείς τιμές επηρεάζουν άμεσα το κόστος.
Την ίδια ώρα που «βράζει» η αγορά καυσίμων, αντίστοιχη ένταση καταγράφεται και στο φυσικό αέριο: οι ευρωπαϊκές τιμές εκτοξεύτηκαν μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η αγορά αντέδρασε σε φόβους για διαταραχές στον εφοδιασμό LNG από τη Μέση Ανατολή. Το ολλανδικό TTF (το βασικό ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς) κινήθηκε έως περίπου +45% με τιμές γύρω στα 46–47 €/MWh, μετά την είδηση ότι το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή LNG λόγω της κλιμάκωσης στην περιοχή.
Ο λόγος που η αντίδραση είναι τόσο έντονη είναι απλός: τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο «λαιμό μπουκαλιού» για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας (πετρέλαιο και LNG). Όταν η αγορά θεωρεί πιθανή μια διακοπή ή καθυστέρηση φορτίων, «τιμολογεί» άμεσα το ρίσκο, ανεβάζοντας τα συμβόλαια.
Σε επίπεδο προοπτικής, αναλύσεις που επικαλούνται σενάρια πλήρους διακοπής ροών από Ορμούζ για έναν μήνα μιλούν για πιθανότητα να δούμε τιμές ακόμη και πολύ υψηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα, αν η κατάσταση παραταθεί.
Παράλληλα με τη διεθνή πίεση, ενεργοποιούνται και μηχανισμοί ελέγχου στην αγορά, με ανακοινώσεις για εντατικοποίηση επιτόπιων ελέγχων και παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις στρέβλωσης ή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.
Ακόμη και την ίδια ημέρα, οι τιμές δεν κινούνται ομοιόμορφα παντού. Παίζουν ρόλο:
Γι’ αυτό, σε τέτοιες περιόδους «θορύβου», το πρακτικό κέρδος για τον οδηγό είναι να βρίσκει τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή στην περιοχή του, αντί να «ψάχνει στα τυφλά».
Για να δεις άμεσα πού είναι το φθηνότερο πρατήριο κοντά σου (και να συγκρίνεις τιμές χωρίς τηλέφωνα και άσκοπες βόλτες), μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο μας με τις ζωντανές τιμές καυσίμων:
Ανοίγεις τη σελίδα, επιλέγεις περιοχή και τύπο καυσίμου και βλέπεις τη διαθέσιμη εικόνα της αγοράς εκείνη τη στιγμή. Σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας, αυτή η σύγκριση μπορεί να κάνει τη διαφορά στο τελικό κόστος γεμίσματος – ειδικά αν κινείσαι καθημερινά ή κάνεις πολλά χιλιόμετρα.
