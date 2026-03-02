Γιατί το Start/Stop στα αυτοκίνητα μπορεί να μην δουλεύει πάντα, ενώ είναι ενεργό

Η τεχνολογία αυτόματου Start/Stop του κινητήρα έχει μπει στη ζωή μας ως μία από τις πιο απλές αλλά και πιο ουσιαστικές λύσεις εξοικονόμησης καυσίμου μέσα στην πόλη.

Η λογική είναι γνωστή: σταματάς στο φανάρι, ο κινητήρας σβήνει, μειώνεται η κατανάλωση και οι εκπομπές. Στην πράξη όμως, σχεδόν κάθε οδηγός έχει αναρωτηθεί κάποια στιγμή το ίδιο πράγμα: γιατί δεν λειτουργεί πάντα, ενώ το σύστημα είναι ενεργό;

Δεν μιλάμε απαραίτητα για δυσλειτουργία. Αντιθέτως, τις περισσότερες φορές το Start/Stop κάνει ακριβώς αυτό που έχει σχεδιαστεί να κάνει. Δηλαδή να λειτουργεί μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτές είναι περισσότερες απ’ όσες φαντάζεται κανείς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Με μία φόρτιση 1.500χλμ. – Η Κίνα μόλις άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στα ηλεκτρικά

Τι δείχνει πραγματικά η ένδειξη θερμοκρασίας κινητήρα και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 23χρονος χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 197χλμ και πέρασε κόκκινο