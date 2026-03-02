search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:23
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 11:21

Γιατί το Start/Stop στα αυτοκίνητα μπορεί να μην δουλεύει πάντα, ενώ είναι ενεργό

02.03.2026 11:21
aftokinito_start-stop_0203_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Η τεχνολογία αυτόματου Start/Stop του κινητήρα έχει μπει στη ζωή μας ως μία από τις πιο απλές αλλά και πιο ουσιαστικές λύσεις εξοικονόμησης καυσίμου μέσα στην πόλη.

Η λογική είναι γνωστή: σταματάς στο φανάρι, ο κινητήρας σβήνει, μειώνεται η κατανάλωση και οι εκπομπές. Στην πράξη όμως, σχεδόν κάθε οδηγός έχει αναρωτηθεί κάποια στιγμή το ίδιο πράγμα: γιατί δεν λειτουργεί πάντα, ενώ το σύστημα είναι ενεργό; 

Δεν μιλάμε απαραίτητα για δυσλειτουργία. Αντιθέτως, τις περισσότερες φορές το Start/Stop κάνει ακριβώς αυτό που έχει σχεδιαστεί να κάνει. Δηλαδή να λειτουργεί μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτές είναι περισσότερες απ’ όσες φαντάζεται κανείς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Με μία φόρτιση 1.500χλμ. – Η Κίνα μόλις άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στα ηλεκτρικά

Τι δείχνει πραγματικά η ένδειξη θερμοκρασίας κινητήρα και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 23χρονος χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 197χλμ και πέρασε κόκκινο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TELEKOM_Starlink
ADVERTORIAL

Η TELEKOM συνεργάζεται με την Starlink για κάλυψη παντού στην Ευρώπη

els_bolena_3
ADVERTORIAL

Η ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα συναρπαστική παραγωγή της Άννας Μπολένα

stress_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας από τις παλαιότερες γενιές;

tatoi
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Πέντε (5) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση «προηγμένης» πυρηνικής αποτροπής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:20
TELEKOM_Starlink
ADVERTORIAL

Η TELEKOM συνεργάζεται με την Starlink για κάλυψη παντού στην Ευρώπη

els_bolena_3
ADVERTORIAL

Η ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα συναρπαστική παραγωγή της Άννας Μπολένα

stress_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας από τις παλαιότερες γενιές;

1 / 3