Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 23χρονος χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 197χλμ και πέρασε κόκκινο

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής / Ο.Ε.Π.Τ.Α. ένας 23χρονος κατά παράβαση του αρ. 290Α Π.Κ. «Επικίνδυνη οδήγηση».

Ειδικότερα, ο 23χρονος συλληφθείς κατελήφθη να οδηγεί, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, στο ανωτέρω αναγραφόμενο σημείο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και να κινείται με ταχύτητα 197 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των 100 χλμ/ώρα, που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32, υπερβαίνοντας κατά αυτό τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ, μετρηθείς με φορητή συσκευή ελέγχου ταχύτητας RADAR.

Εν συνεχεία, το εν λόγω όχημα ακολουθήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς, το οποίο συνέχισε την πορεία του και αφού κινήθηκε στην έξοδο Μεταμόρφωσης παραβίασε φωτεινό ερυθρό σηματοδότη και ενήργησε αναστροφή παραβιάζοντας ρυθμιστική πινακίδα Ρ-29.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλης στον οδηγό με αρνητικό αποτέλεσμα. Τέλος, ο ανωτέρω οδηγήθηκε στην έδρα της επιληφθείσας υπηρεσίας και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

