Αυτό είναι το ακριβότερο Land Rover στην Ελλάδα – Γιατί κοστίζει 252.216 ευρώ;

Η Land Rover δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πολυτελή SUV αυτοκίνητα με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η βρετανική φίρμα έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε μοντέλα που μπορούν να κινηθούν με την ίδια άνεση σε ασφάλτινα μονοπάτια αλλά και σε διαδρομές όπου ο δρόμος… απλώς τελειώνει. Στην κορυφή της γκάμας της σήμερα, βρίσκεται ένα Defender που ανεβάζει την έννοια της ισχύος, της τεχνολογίας και της μηχανικής υπερβολής σε επίπεδα που δεν είχαμε δει ποτέ ξανά από το συγκεκριμένο όνομα. Και κάπως έτσι, το Defender OCTA εξηγεί από μόνο του γιατί η τιμή του στην Ελλάδα φτάνει τα 252.216 ευρώ.

Το Defender, ακόμη και στη σύγχρονη μορφή του, παραμένει ένα καθαρόαιμο off-roader. Ένα όχημα που σχεδιάστηκε για να πηγαίνει παντού. Το OCTA έρχεται να προσθέσει σε αυτή τη συνταγή ένα στοιχείο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε σχεδόν παράδοξο: επιδόσεις επιπέδου super SUV. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο V8 4.4 λίτρων twin-turbo, που αποδίδει 635 ίππους και ροπή που φτάνει τα 800 Nm. Νούμερα που από μόνα τους ακούγονται εντυπωσιακά. Όταν όμως τα συνδυάσεις με το μέγεθος, το βάρος και το σχήμα ενός Defender, τότε αποκτούν άλλη διάσταση. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Δηλαδή σε χρόνους που πριν λίγα χρόνια άνηκαν σε coupe υψηλών επιδόσεων. Και όμως, εδώ μιλάμε για ένα όχημα 2,5 τόνων, με απόσταση από το έδαφος που φτάνει έως και τα 323 mm.

Το εντυπωσιακό με το Defender OCTA δεν είναι απλώς η ισχύς. Είναι το πώς αυτή ενσωματώνεται σε ένα πλαίσιο που παραμένει αυθεντικά εκτός δρόμου. Η τετρακίνηση είναι μόνιμη, η μετάδοση περνά στο δρόμο μέσω 8τάχυτου αυτόματου κιβωτίου και η ανάρτηση βασίζεται σε συνδυασμό διπλών ψαλιδιών εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω, με αερανάρτηση που προσαρμόζεται στις συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι το OCTA μπορεί να κινηθεί με απίστευτη ταχύτητα σε άσφαλτο, αλλά και να διατηρήσει πλήρως τις δυνατότητές του εκτός δρόμου. Οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, η ικανότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 1 μέτρου και η δυνατότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλών δεν είναι θεωρητικά νούμερα. Είναι πρακτικές δυνατότητες. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένα SUV που …παριστάνει το σκληροτράχηλο. Είναι.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Ταξί: Πόσα εκατομμύρια ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα το Full Hybrid οικογενειακό SUV της Renault με τους 160 PS – Καίει 4,3 lt/100km

Moto GP: Ο Ακόστα νικητής στον αγώνα σπριντ στην Ταϊλάνδη