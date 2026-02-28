Στην Ελλάδα το Full Hybrid οικογενειακό SUV της Renault με τους 160 PS – Καίει 4,3 lt/100km

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Renault φέρνει στην Ελλάδα το νέο Symbioz full hybrid E-Tech 160, ενισχύοντας τη θέση της στην κατηγορία C με ένα οικογενειακό SUV που τοποθετείται ανάμεσα στα Captur και Austral. Το νέο υβριδικό αυτοκίνητο ανεβάζει την ισχύ, ρίχνει την κατανάλωση και βελτιώνει τις επιδόσεις, με τιμή εκκίνησης 27.900 €.
Το Symbioz περνά σε νέο full hybrid κινητήριο σύνολο 1,8 λίτρων, με συνολική απόδοση 160 PS και μπαταρία 1,4 kWh. Η κατανάλωση αναφέρεται στα 4,3 lt/100 km (από 4,7), ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 100 g/km.
Στην πράξη, το σύστημα ξεκινά αποκλειστικά ηλεκτρικά και ο οδηγός μπορεί να κινείται ηλεκτρικά για πάνω από 80% του χρόνου σε αστικές διαδρομές, ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης.
Η συνέχεια εδω.
Διαβάστε επίσης:
Moto GP: Ο Ακόστα νικητής στον αγώνα σπριντ στην Ταϊλάνδη
Τα 10 πιο πειθαρχημένα μέρη στον κόσμο για να οδηγήσει κανείς – Η επιτομή της νομιμότητας και της οργάνωσης
Το Audi RS 5 διαθέτει 639 ίππους, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς (photos/video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.