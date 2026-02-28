Στην Ελλάδα το Full Hybrid οικογενειακό SUV της Renault με τους 160 PS – Καίει 4,3 lt/100km

Η Renault φέρνει στην Ελλάδα το νέο Symbioz full hybrid E-Tech 160, ενισχύοντας τη θέση της στην κατηγορία C με ένα οικογενειακό SUV που τοποθετείται ανάμεσα στα Captur και Austral. Το νέο υβριδικό αυτοκίνητο ανεβάζει την ισχύ, ρίχνει την κατανάλωση και βελτιώνει τις επιδόσεις, με τιμή εκκίνησης 27.900 €.

Τι αλλάζει με το νέο full hybrid E-Tech 160

Το Symbioz περνά σε νέο full hybrid κινητήριο σύνολο 1,8 λίτρων, με συνολική απόδοση 160 PS και μπαταρία 1,4 kWh. Η κατανάλωση αναφέρεται στα 4,3 lt/100 km (από 4,7), ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 100 g/km.

Στην πράξη, το σύστημα ξεκινά αποκλειστικά ηλεκτρικά και ο οδηγός μπορεί να κινείται ηλεκτρικά για πάνω από 80% του χρόνου σε αστικές διαδρομές, ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης.

Η συνέχεια εδω.

Διαβάστε επίσης:

Moto GP: Ο Ακόστα νικητής στον αγώνα σπριντ στην Ταϊλάνδη

Τα 10 πιο πειθαρχημένα μέρη στον κόσμο για να οδηγήσει κανείς – Η επιτομή της νομιμότητας και της οργάνωσης

Το Audi RS 5 διαθέτει 639 ίππους, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς (photos/video)