Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πόσο «μετρά» μια ψηφιακή πλατφόρμα μετακινήσεων στα δημόσια ταμεία; Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για τη δεκαετή παρουσία της Uber στην Ελλάδα, οι διαδρομές ταξί μέσω της εφαρμογής το 2024 είχαν μετρήσιμη επίδραση τόσο στα δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές όσο και στη διαφυγή ΦΠΑ, λόγω της σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακής πληρωμής.
Η μελέτη εκτιμά ότι, μόνο για το 2024, τα δημόσια έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που συνδέονται με τις διαδρομές μέσω Uber ανήλθαν σε 34,2 εκατ. €.
Επιπλέον, οι ψηφιακές συναλλαγές της Uber αποδίδονται σε μείωση διαφυγής εσόδων ΦΠΑ κατά 6,6 εκατ. €, με τη λογική ότι οι διαδρομές πληρώνονται σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά.
Με βάση τα παραπάνω μεγέθη, η συνολική ενίσχυση των δημόσιων εσόδων που αναφέρεται για το 2024 φτάνει τα 40,8 εκατ. € (34,2 + 6,6), εφόσον συνυπολογιστεί και η επίδραση στο ΦΠΑ όπως περιγράφεται.
Στο οικονομικό αποτύπωμα, οι διαδρομές ταξί μέσω Uber εκτιμάται ότι πρόσθεσαν 110 εκατ. € στο ελληνικό ΑΕΠ το 2024 (περίπου 0,05% του συνόλου). Από αυτά:
Η συνολική επίδραση της Uber στην απασχόληση εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε πάνω από 6.900 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.
Σε επίπεδο δικτύου οδηγών, η βάση οδηγών αναφέρεται ότι αυξήθηκε από 244 το 2015 σε σχεδόν 5.000 το 2024, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 10% της απασχόλησης στον κλάδο των ταξί.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα έσοδα που παράγονται μέσω της Uber εξαπλασιάστηκαν μεταξύ 2015 και 2024, με άνοδο στις νυχτερινές διαδρομές και στις μετακινήσεις από/προς αεροδρόμια.
Η μελέτη του ΙΟΒΕ συγκρίνει την Ελλάδα με την Πορτογαλία, αναφέροντας ότι εκεί έγινε το 2018 μεταρρύθμιση που απλοποίησε τη λειτουργία υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων με οδηγό, με αποτέλεσμα ραγδαία ανάπτυξη.
Ενδεικτικά στοιχεία που παρατίθενται:
Στο σκέλος προτάσεων, η μελέτη εκτιμά ότι η ευθυγράμμιση του ελληνικού πλαισίου με εκείνο της Πορτογαλίας (και άλλων ευρωπαϊκών χωρών) θα μπορούσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του κλάδου ταξί και μισθωμένων οχημάτων με οδηγό κατά 284 εκατ. € και να δημιουργήσει 2.900 επιπλέον θέσεις εργασίας οδηγών.
Μεταξύ των δράσεων που καταγράφονται περιλαμβάνονται:
Πηγή: autotypos
Διαβάστε επίσης:
Στην Ελλάδα το Full Hybrid οικογενειακό SUV της Renault με τους 160 PS – Καίει 4,3 lt/100km
Moto GP: Ο Ακόστα νικητής στον αγώνα σπριντ στην Ταϊλάνδη
Τα 10 πιο πειθαρχημένα μέρη στον κόσμο για να οδηγήσει κανείς – Η επιτομή της νομιμότητας και της οργάνωσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.