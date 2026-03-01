search
01.03.2026 16:45

Βύρωνας: «Στα πράσα» έπιασαν 2 διαρρήκτες – Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος

Κορωνοϊός: Και παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας και διέρρηξε δυο σπίτια! - Media

Στη σύλληψη δύο ανδρών για διακεκριμένες κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το βράδυ της 25ης Φεβρουαρίου 2026, στην περιοχή του Βύρωνας.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 34 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα για διακεκριμένες κλοπές.

Σύλληψη επ’ αυτοφώρω μετά από διάρρηξη

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κλήθηκαν για περιστατικό διάρρηξης σε οικία στον Βύρωνα και κατά την άμεση μετάβασή τους στο σημείο εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους την ώρα που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες είχαν εισέλθει σε διαμέρισμα χρησιμοποιώντας διαρρηκτικό εργαλείο και είχαν αφαιρέσει κοσμήματα και τιμαλφή. Στη θέα των αστυνομικών απέρριψαν τα κλοπιμαία στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Δρούσαν προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος

Από την προανακριτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2025, διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε κατοικίες, από όπου αφαιρούσαν κοσμήματα και τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν κάλτσες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να μην αφήνουν αποτυπώματα, καθώς και ειδική κάρτα με την οποία εξασφάλιζαν πρόσβαση στο εσωτερικό ανασφάλιστων οικιών, με στόχο να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Εξιχνιάστηκαν επιπλέον τέσσερις υποθέσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν ακόμη τέσσερις περιπτώσεις κλοπών – διαρρήξεων που είχαν διαπραχθεί στο κέντρο της Αθήνα, στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Σμύρνη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

